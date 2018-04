Heinsberg - In Heinsberg gefundene Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Heinsberg. In Heinsberg mussten zahlreiche Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen, weil in einer Wiese eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Sie wurde gegen 13 Uhr erfolgreich entschärft und vom Kampfmittelräumdienst abtransportiert.

Die Bombe war in der Nähe der Schafhausener Straße 50 in Heinsberg gegen 10.25 Uhr bei Sondierungsarbeiten gefunden worden, wie die Feuerwehr mitteilt.

Um den Ort des Bombenfundes wurde ein Radius von 300 Metern abgesperrt, innerhalb dessen evakuiert werden musste. Betroffen waren zahlreiche Gebäude an der Schafhausener Straße, der Siemensstraße, der Robert-Bosch-Straße, Martin-Luther-Straße und der Straße Genhof. Dies beinhaltete auch die Realschule Heinsberg, das Amtsgericht Heinsberg, das Jobcenter sowie einige Häuser am Ortseingang von Schafhausen.

Ab 12 Uhr wurde auch die Bundesstraße 221 zwischen der Auffahrt Karl-Arnold-Straße und der Auffahrt Schleiden gesperrt. Ebenso waren die Straßen rund um den Fundort für den Verkehr gesperrt.

Nach der Entschärfung wurden alle Sperrungen wieder aufgehoben, sodass die Anwohner kurze Zeit später wieder in ihre Häuser, Büro- und Schulgebäude zurückkehren konnten. Auch die B221 ist wieder frei befahrbar.

Insgesamt wurden etwa 2000 Menschen in Sicherheit gebracht. Einige suchten die Sammelstellen in der Mehrzweckhalle Schafhausen und der Turnhalle Im Klevchen auf, wo sie aufgenommen und versorgt wurden. Andere begaben sich aus dem Gefahrenkreis und warteten auf die Entschärfung, so die Polizei.

Im Einsatz waren verschiedene Feuerwehreinheiten mit etwa 50 Kräften unter Leitung des Kreisbrandmeisters sowie das Ordnungsamt der Stadt Heinsberg.