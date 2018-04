Wassenberg-Effeld - In Effeld erklingt jede Menge Filmmusik

Wassenberg-Effeld.

Der Instrumentalverein Effeld konnte sich bei seinem jüngsten Konzert über ein voll besetztes Bürgerhaus freuen. Thema des Konzertprogramms war „Filmmusik“. Hierzu verwandelte sich die Halle in einen großen Kinosaal. Am Eingang stand eine antike Kartenkasse, die – wie auch die anderen Requisiten – aus dem Roxy-Kino in Heinsberg stammte. Dazu gab es frisches Popcorn.