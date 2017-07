In den Ferien Zirkusluft schnuppern Von: agsb

Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2017, 10:40 Uhr

Selfkant-Höngen. In der ersten Sommerferienwoche startet die Offene Jugendarbeit Selfkant eine Zirkuswoche für „Starke Kids“. Der Projektzirkus Regenbogen schlägt sein großes Zelt in Höngen auf dem Dorfplatz an der Selfkantschule auf. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 14 Jahren, die schon immer einmal in einer richtigen Manege auftreten wollten, können mitmachen.