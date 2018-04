Wassenberg - In 50 Jahren Städtepartnerschaft sind viele Freundschaften gewachsen

Vier Tage lang wird gefeiert mit bretonischer Musik und Lichtshow

Die Ausstellung im Bergfried ist bereits am kommenden Sonntag, 29. April, von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

75 Gäste aus Pontorson und weitere 30 aus Highworth, die in Familien untergebracht werden, erwartet Wassenberg dann an Christi Himmelfahrt, 10. Mai. Unter dem Motto „50 Jahre Wassenberg-Pontorson, 50 Jahre gemeinsam in Europa“ wird am Freitag, 11. Mai, in Arbeitskreisen von 9.30 bis 12 Uhr in der Betty-Reis-Gesamtschule zu Europathemen öffentlich diskutiert. Dazu ist jedermann willkommen. Am Nachmittag besuchen Gäste und Gastgeber zunächst die Ausstellung im Bergfried und fahren danach mit einem Sonderzug der Selfkantbahn.

Der Samstag, 12. Mai, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kreuzkirche unter Mitwirkung des Quartettvereins Myhl.

Um 10.30 Uhr beginnt der offizielle Festakt im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule anlässlich des 50. Jahrestages der Partnerschaft mit Pontorson und des achten Jahrestages der Partnerschaft mit Highworth.

Zu Gast sein werden die Europaabgeordneten Sabine Verheyen (CDU) und Arndt Kohn (SPD). Erwartet werden auch Besucher aus den Niederlanden und aus Polen. Das musikalische Programm der Veranstaltung, die ebenfalls öffentlich ist, gestaltet die bretonische Gruppe „An Erminig“.

Weiter geht es mit einem gemeinsamen Essen für die geladenen Gäste. Wieder öffentlich ist das Bürgerfest ab 19 Uhr auf dem Schulhof. Mit dabei sind der Sänger Jean-Claude Séférian und seine Band, René Albert mit Lichtjonglage und Feuershow sowie Jean Olivier mit seiner Stand-up-Zaubershow. Weiteres Highlight des Abends wird eine Lichtshow sein, bei der Bilder aus beiden Städten mit mehr als 50 Scheinwerfen und Effekten in Szene gesetzt werden. Am Sonntag, 13. Mai, treten die Gäste aus beiden Städten dann wieder ihre Heimreise an.