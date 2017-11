Das Leitbild

des Vereins

Die Ortsgruppe Heinsberg des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKF/M) besteht nachweislich seit 1935. Leitbild des Vereins ist die Beratung und Betreuung hilfsbedürftiger Menschen, die sich in geistiger, seelischer oder wirtschaftlicher Not befinden. So hilft der Verein in vielfältigen, ganz individuellen Projekten. Zudem engagiert er sich in der Hilfe für Strafgefangene. Sein derzeit wichtigstes Projekt ist jedoch der Kindermittagstisch im Jugendcafé Loony-Day.