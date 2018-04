Heinsberg - Immer mehr Frauen bei der Heinsberger Feuerwehr

Heinsberg. Der diesjährige Lehrgang Modul 1 und 2 der Feuerwehr Heinsberg war nach Angaben der Feuerwehr „etwas Besonderes“. Gleich 20 Teilnehmer darunter drei Frauen konnte der Lehrgangsleiter Hans-Leo Schreinemachers begrüßen.

Weit mehr als 80 Unterrichtsstunden in den Fächern Rechtsgrundlagen, Gerätekunde, Technische Hilfeleistung, Grundtätigkeiten der Feuerwehr, Brennen und Löschen, Retten, Fahrzeugkunde, Erste Hilfe, Sprechfunk und vielen weiteren absolvierten die Teilnehmer in den vergangenen zwei Monaten.

Brandeinsatz abarbeiten

Nicht nur die Absolventen des Lehrgangs, sondern auch das umfangreiche Ausbildungsteam leistete viele Stunden in der Vor- und Nachbereitung des Lehrganges, der letztlich mit einer schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfung sein Finale fand. Dazu mussten die Teilnehmer eine technische Hilfeleistung sowie einen Brandeinsatz nach den Vorgaben der Feuerwehrdienstvorschrift abarbeiten.

Den Teilnehmern ist zwar bewusst, dass eine solche Übung meistens den Idealfall darstellt, dennoch sei ein standardisiertes Vorgehen in einer gestellten Lage die beste Grundlage, um den Ernstfall zu proben, so die Feuerwehr.

Vom Ausbildungsstand seiner heranwachsenden Gruppe überzeugte sich Standbrandinspektor Ralf Wählen am letzten Abend der Ausbildung. Er selbst nahm die mündliche und praktische Prüfung ab.

Weibliche Kräfte im Ehrenamt

Wählen fiel dabei auf, dass immer mehr Frauen der Feuerwehr beitreten und so einen wichtigen Beitrag am Dienste an der Allgemeinheit leisten. So finden immer mehr weibliche Kräfte Einzug in das Ehrenamt, dabei sind es nicht nur Mütter, die gerade Tagsüber der Feuerwehr sehr dienlich sein können, sondern viele junge Frauen interessieren sich immer mehr für die technische Ausbildung und die Fitness, die man als Atemschutzgeräteträger haben muss.

Zu den Teilnehmern gehörten: Johannes Brudermanns und Maximilian Terporten (Löschgruppe Uetterath), Joshua Dieken und Bastian Drunk (Löschgruppe Dremmen), Jochen Geiser, Jessica Gerner und Matthias Reinartz (Löschgruppe Unterbruch), Tracy Görgemanns und Florian Houben (Löschgruppe Kirchhoven), Marvin Jacobs, Silvia Nießen und Thomas Knipprath (Löschzug Stadtmitte), Benedikt Jansen (Löschgruppe Aphoven-Laffeld-Scheifendahl), Steffen Lowis (Löschgruppe Schafhausen-Schleiden), Steven Sawkins, Andreas Schulz, Florian Wigger und Dominik Wimpes (Löschgruppe Oberbruch) und Mirko Talmon-Gros (Löschgruppe Karken).