Immer mehr Anmeldungen: Kita wächst noch schneller als gedacht Von: her

Letzte Aktualisierung: 18. Oktober 2017, 15:09 Uhr

Heinsberg-Waldenrath. Noch schneller als ursprünglich erwartet stößt die Kindertagesstätte an der Aachener Straße in Waldenrath an ihre Kapazitätsgrenzen. Immer mehr Eltern wollen offenbar ihre Kinder in der Einrichtung zur Betreuung unterbringen.