Tickets: Premiere istam 22. September

Premiere feiert die Baaler Bürgerbühne mit „Immer Theater mit den Töchtern“ am Freitag, 22. September, um 20 Uhr um Bürgerhaus am Pastor-Bauer-Platz. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 23. September (20 Uhr), und am Sonntag, 24. September (17 Uhr), sowie am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Hückelhovener Aula.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es für zehn Euro (Kinder vier Euro) in Hückelhoven bei Reisebüro und Schreibwaren Hansen, in Baal in der Sternapotheke und bei Rita Kluge (Telefon 02435/948133). In Erkelenz sind die Karten bei der Rurtalproduktion, Neumühle 3, erhältlich.