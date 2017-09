Heinsberg.

Der SPD-Ortsverein Heinsberg hat in seiner Versammlung in der Gaststätte Köpi-Stube einen neuen Vorstand gewählt. Fraktionsvorsitzender Ralf Herberg, der später als Versammlungsleiter fungieren sollte, sprach in seinem Bericht von einem „wachsamen Auge“, mit dem seine Fraktion die Politik in der Kreisstadt begleite. „Wir sind nah am Ball. Wir legen die Finger in die Wunde, die die CDU uns offenbart“, erklärte er.