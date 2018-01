Hückelhoven-Kleingladbach - IG lädt zum Karneval in Kleingladbach

Hückelhoven-Kleingladbach. Für zwei Abende lädt die Interessengemeinschaft Kleingladbach auch in der Session 2018 wieder zu ihren beliebten Karnevalssitzungen ein.

Diese finden am Freitag, 26. Januar, und Samstag, 27. Januar, in der Mehrzweckhalle an der Grundschule am Amselweg in Kleingladbach statt. Der Beginn ist jeweils um 20.11 Uhr, Einlass um 18:30.

Es wird wieder ein buntes Karnevalsprogramm der Dorfvereine aus Kleingladbach geboten. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen, Restkarten sind ab Samstag, 6. Januar, im Küchenstudio Wilms, Erkelenzer Straße 58 und in der Bäckerei Schmitz, Eschenbroich 14 in Kleingladbach zu erwerben.