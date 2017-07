In Berlin geht es um die Goldene Rose 2018

Der Landesverband NRW des Fachverbandes Deutscher Floristen (FDF) kürte seine Landessiegerin am 25. Juni im Nassauer Stall auf Schloss Wickrath. Als Trägerin der Silbernen Rose 2017 ist Kristina Hommers nominiert für die Teilnahme am Bundeswettbewerb um die Goldene Rose 2018 in Berlin.