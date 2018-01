Hückelhoven.

„Ergreifen wir unsere Chancen und setzen wir uns gemeinsam für eine gute Zukunft unserer offenen, modernen und sympathischen Stadt Hückelhoven ein.“ Diesen Appell richtete Bürgermeister Bernd Jansen am Ende seiner Rede beim Neujahrsempfang in der komplett besetzten Aula des Gymnasiums an die Besucher und wünschte den Gästen ein gutes Jahr 2018.