Erkelenz-Houverath.

Die Schüler der vierten Klasse der Franziskusschule in Houverath setzten ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingskindern in Not. Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Wir laufen für Unicef“ veranstaltete die Klasse einen Sponsorenlauf zugunsten von Unicef.