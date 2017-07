Houverather feiern Kirmes

Erkelenz-Houverath. Die Schützenbruderschaft St. Laurentius Houverath feiert ihre Kirmes vom 12. bis 14. August. Schützenkönig Frank Schoppmann und seine Ehefrau Louise wohnen In der Vore 11, wo sich auch das durch die Nachbarschaft geschmückte Königshaus befindet.

Seine Minister sind Jürgen Mertens mit seiner Frau Sonja sowie Dieter Venedey mit seiner Frau Claudia. Schützenprinz ist Henning Eßer mit den Ministern Max Küppers und Niklas Zimmermann.

Am Samstag, 12. August, ist um 18 Uhr Antreten der Bruderschaft am Festzelt. Es folgt ein kurzer Umzug durch den Ort und das Errichten der Königs- und Prinzenmaien vor den Häusern der Majestäten. Ab 20 Uhr spielt die Party-Band Good-Vibes im Festzelt am Sportplatz zum Tanz auf.

Am Sonntag, 13. August, weckt das Trommler- und Pfeiferkorps das Dorf frühmorgens um 5.30 Uhr. Um 9.45 Uhr findet der Festgottesdienst in der Dorfkirche St. Laurentius statt, in dessen Rahmen die Majestäten ihr Schützensilber erhalten. An das Hochamt wird sich die Kirchenparade (circa 11 Uhr) anschließen. Nach der Parade wird im Festzelt ein musikalischer Frühschoppen gehalten. Dieser wird durch den Musikverein Myhl und das Trommler- und Pfeiferkorps Houverath gestaltet. In diesem Rahmen werden ab circa 12 Uhr langjährige und verdiente Mitglieder der Bruderschaft geehrt.

Um 16 Uhr treten die Schützen und Gastbruderschaften aus Kleingladbach, Matzerath und Golkrath am Festzelt an, um die Majestäten und Ehrengäste am Königshaus zum großen Festzug abzuholen. Dieser endet mit der großen Parade um etwa 17.30 Uhr an der Kirche. Um 19.45 Uhr wird die Bruderschaft am Königshaus die Majestäten abholen und zum Festzelt bringen, wo der Königsball viele festliche Walzer verspricht. Auch dazu spielt die Band Good-Vibes.

Am Montag, 14. August, findet um 9.30 Uhr das Hochamt für die Gefallenen und Vermissten der Gemeinde auf dem Friedhof statt. Der Feldgottesdienst endet mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal und der anschließenden Kirchenparade.

Traditionell folgt das Frühstück der Bruderschaft im Festzelt. Um 16.30 Uhr treffen sich die in Houverath in sehr großer Zahl vertretenen kleinen und großen Klompenträger an der Kapelle In der Vore, um von dort vor dem Königshaus die Klompenparade zu halten und die Majestäten im Zug zum Klompenball auf das Festzelt zu geleiten. Dort spielt die wieder die Band Good-Vibes. Die schönsten Klompen werden prämiert.