Houverather Erzählcafé öffnet Türen Letzte Aktualisierung: 27. März 2017, 15:29 Uhr

Erkelenz. Der Förderverein Dorfkirche St. Laurentius Houverath veranstaltet am Sonntag, 2. April, zum achten Mal in Folge das Houverather Frühlingserzählcafé im Jugendheim, An St. Laurentius 1 (direkt hinter der Kirche).