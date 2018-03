Wassenberg - Hospizdienst Regenbogen bietet Trauernden Hilfe an

Wassenberg. „Nichts ist mehr so wie vorher, und es reißt mir den Boden unter den Füßen weg“, so äußern trauernde Menschen oftmals ihre ersten Gefühle nach einem Verlust.

Abschied nehmen und „loslassen“ tut einfach nur weh und dauert: Trauer braucht Zeit. Und immer wieder suchen trauernde Menschen nach einer Möglichkeit, in einer Gemeinschaft Trauer zu bewältigen.

Den Anfragen begegnet der ambulante Hospizdienst Regenbogen mit einem Trauerhilfekreis. Im Rahmen des Trauerangebotes können Betroffene in einem geschützten Rahmen ihre Gedanken, Gefühle und Veränderungen in der Trauer ansprechen und mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen.

Der Trauerhilfekreis trifft sich an acht Abenden, jeweils mittwochs von 19 bis 21.30 Uhr in den Räumen des Hospizdienstes Regenbogen in Wassenberg, Roermonder Straße 58. Das erste Treffen findet am 11. April statt. Informationen und verbindliche Anmeldung bis zum 29. März unter Telefon 02432/8939550 oder per E-Mail: info@regenbogen-hospiz.de