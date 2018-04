Heinsberg.

Es war ein wunderbares Konzert der Volkshochschule (VHS) und noch so viel mehr: In ihrem neuen Projekt über den aus Deutschland stammenden amerikanischen Komponisten Kurt Weill und seine Frau Lotte Lenya, Schauspielerin und Sängerin, ließ die Dremmener Sängerin Natalie Diart ihre Zuhörer im Heinsberger Rondell ganz intensiv am Leben der beiden Künstler teilhaben, und zwar bis ins kleinste Detail.