Heinsberg - Hohe Kompetenz des Magen-Darm-Zentrums erneut bescheinigt

Heinsberg. Dass das Krankenhaus Heinsberg eine gute Adresse für Patienten mit Magen- und Darmkrebs ist, wurde nun von der DioCert GmbH im Rahmen einer Rezertifizierung offiziell bestätigt. Somit darf sich das Magen-Darm-Zentrum auch in den nächsten drei Jahren mit der Zertifizierung schmücken, die eine hohe Behandlungsqualität bescheinigt.

Schon seit einigen Jahren bündelt das Städtische Krankenhaus seine Kompetenzen aus der Gastroenterologie und der Visceralchirurgie in einem Magen-Darm-Zentrum, um Patienten mit Krebserkrankungen in diesem Bereich eine Behandlung auf bestmöglichem Niveau anzubieten. Das früher noch übliche Denken in Fachabteilungsstrukturen eines Krankenhauses ist in Heinsberg längst überholt. Denn Krebspatienten benötigen vielschichtige Hilfe. „Mit dem Magen-Darm-Zentrum bringen wir unsere Kenntnisse aus den verschiedenen Fachdisziplinen zusammen, um gemeinsam für den Patienten eine effektive Therapie auszuarbeiten“, erklärt Dr. Carsten Triller, internistischer Oberarzt und – gemeinsam mit Chirurgie-Chefarzt Nikolaos Mastragelopulos – Leiter des Magen-Darm-Zentrums.

Viele Kooperationspartner

Dazu kommen neben den Fachabteilungen des Krankenhauses weitere Kooperationspartner, deren Kompetenzen innerhalb des Zentrums gebündelt werden; etwa: Strahlentherapeutin Prof. Dr. Ursula Nestle aus Mönchengladbach, Pathologin Dr. Elisabeth Breuer aus Würselen, Onkologe Dr. Rudolf Janz aus Erkelenz sowie die Heinsberger Radiologen Dr. Fernand Honinx, Dr. Werner Ihm und Dr. Frank Steidle sowie die fachärztlichen Internisten Dr. Peter Kolen und Dr. Michael Heines. Ebenso Stomatherapeutin Yvonne Soulier, Carolin Dr. v. Sachs seitens des Palliativnetzwerks und Hannelore Viehhöfer-Braun vom Selbsthilfezentrum Heinsberg.

Im Magen-Darm-Zentrum werden sowohl ambulante als auch stationäre Behandlungen vorgenommen wie Magen- und Dickdarmspiegelungen oder Eingriffe im Bereich der Bauchchirurgie an Speiseröhre, Leber, Gallenblase und -gängen, Bauchspeicheldrüse und am gesamten Darmtrakt sowie am Magen. Besonders wichtig sei den Ärzten bei jeder Behandlung die ganzheitliche Betreuung, hieß es bei der Rezertifizierung. Eine genaue Aufklärung vor der Behandlung und eine gewissenhafte Nachsorge hätten einen entscheidenden Einfluss auf den Behandlungserfolg.