Hückelhoven.

Hückelhoven brummt! Das Motto vom diesjährigen „City-Fest“ könnte wohl nicht treffender sein. In diesem „Super-Kultur-Sommer“ in der alten Zechenstadt wird den Besuchern so einiges geboten. Gerade erst vor wenigen Tagen waren Johannes Oerding und Weltstar James Blunt zu Gast. Und Ende August folgt schon das nächste Highlight.