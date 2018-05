Wassenberg-Birgelen - Hochzeit auf Schloss Elsum: Adelsfamilie öffnet Kapelle für Trauungen

Wassenberg-Birgelen.

Gerade erst haben sich in der Kapelle von Schloss Windsor Prinz Harry und seine Meghan ihr Jawort gegeben, da wird eine kirchliche Traumhochzeit in einer echten Schlosskapelle auch in unserer Region möglich. Nach umfassender Sanierung stellt die Adelsfamilie von Negri die Kapelle von Schloss Elsum dafür zur Verfügung.