Hückelhoven.

Als Vorsitzender von „con brio“ kündigte Rudolf Lengersdorf mit Soraya Ansari am Cello und Luis Castellanus am Klavier ein hervorragendes Duo der Kammermusik beim gut besuchten Konzert in der Aula des Gymnasiums an. Er sollte Recht behalten, denn der Auftritt der beiden Musiker war von besonderer Güte.