Hückelhoven.

Das Motto der HKG heißt in diesem Jahr „Jecken los, wir feiern 33 Jahre Karneval ganz groß“, und so war es nicht verwunderlich, dass Jürgen Reindahl bei seiner Moderation die anwesenden drei Prinzessinnen und elf Prinzen dem närrischen und zum Teil bunt verkleideten Publikum in der Mehrzweckhalle vorstellte.