Erkelenz - Hilfe für Afrika: Firmlinge sammeln Brillen

Erkelenz. „Ja, ich will!“ so lautet das Motto der diesjährigen Firmvorbereitung der Pfarrei Christkönig, Erkelenz. Ja zu Gott und zu seinem gelebten Glauben zu sagen, heißt für eine Gruppe Jugendlicher im Rahmen der Firmvorbereitung ganz praktisch, die Not anderer Menschen zu erkennen, als Christ anders auf Notsituationen zu schauen und seinen Nächsten im Blick zu haben.

In diesem Sinne möchte sie die Aktion „Brillen weltweit“ in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Katholischen Blindenwerk unterstützen. In Afrika hat eine Brille den Wert von sechs bis acht Monatsgehältern, haben die Firmlinge gelernt, und in vielen Gebieten ist der nächste Optiker 1000 Kilometer weit entfernt. Deshalb wollen die Firmlinge Brillen sammeln und damit anderen helfen.

Wer eine Brille hat, die er nicht mehr braucht, weil sich entweder die Sehstärke verändert hat oder die Fassung nicht mehr gefällt, kann sie im März vor und nach den Gottesdiensten in allen Kirchen der Pfarrei Christkönig Erkelenz abgeben.

In der Pfarrkirche St. Lambertus in Erkelenz zudem täglich von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr und im Büro der Jugendkirche, Johannismarkt 5. In den Kirchen stehen Sammelkörbe im Eingangsbereich.