Heinsberg-Kirchhoven.

Die Stimmung in Teilen der Bevölkerung ist aufgeheizt. Der Verlust in Höhe von 309.952,85 Euro, den die Stadtwerke Heinsberg durch die weitere Existenz des Freibades in Kirchhoven allein für das Jahr 2016 beklagen, hat durch manche Bürger in den sozialen Medien zu einer wahren Sturmflut der Entrüstung gegen die ehrenamtlichen Freibadbetreiber geführt.