Erkelenz-Hetzerath.

Die Zukunftswerkstatt der Hetzerather Bürger hat Ideen gesammelt, wie das Zusammenleben im Ort in Zukunft aussehen könnte. Dafür hatten sie Projektgruppen gegründet und sich mit den Schwerpunktthemen Sport und Gesundheit, Familie und Kinder, Infrastruktur und Umwelt, Kultur und „Alt werden in Hetzerath“ auseinandergesetzt. Gefragt waren Ideen aus der Bürgerschaft, die in der Mehrzweckhalle präsentiert wurden.