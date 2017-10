Herbstkirmes: Rund 80 Aussteller und ein Riesenrad

Hückelhoven. Zum ersten Mal seit 15 Jahren gastiert auf der Herbstkirmes in Hückelhoven wieder ein Riesenrad. Vom 14. bis 17. Oktober sorgt das sogenannte „Liberty Wheel“ dafür, dass es auf dem Volksfest rund um Rathaus und Gymnasium hoch her geht. Auch Autofahrer sind betroffen.

Einschränkungen für Autofahrer Die Herbstkirmes Hückelhoven findet von Samstag, 14., bis Dienstag, 17. Oktober, statt. Die Aufbauarbeiten beginnen bereits am Mittwoch, 11. Oktober, 20 Uhr. Abgebaut wird die Kirmes am Mittwoch, 18. Oktober, bis 12 Uhr. Während dieser Zeit müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf geänderte beziehungsweise Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Für die Dr.-Ruben-Straße wird erstmals eine Einbahnstraßenregelung über den Berresheimring mit vorgegebener Fahrtrichtung zum „Markt“ eingeführt. So kommt man von der Melanchthonstraße oder vom „Markt“ aus nicht mehr direkt zum Berresheimring. Dieser ist nur über die Martin-Luther-Straße und dann Dr.-Ruben-Straße erreichbar. Am Freitag, 13. Oktober, wird außerdem der Wochenmarkt wegen der Aufbauarbeiten der Kirmes auf den Rathausparkplatz verlagert. Entsprechend stehen die dortigen Stellplätze bis zum Nachmittag nicht zur Verfügung. Auch die Zufahrten von der Parkhofstraße hinter der Volksbank und von der Melanchthonstraße zu den Rathausparkplätzen sind gesperrt.

„Eine gelungene Mischung aus Nervenkitzel und Unterhaltsamem für die ganze Familie“, umschreiben die Platz-Architekten Frank Koken und Peter Loosen ihre Mixtur aus High-Tech und Traditionellem. New York habe seine Freiheitsstatue, Hückelhoven zumindest für vier Tage sein „Liberty Wheel“ (Freiheitsrad), ein 38 Meter hohes Riesenrad, das bei der Herbstkirmes zum absoluten Blickfang werden soll.

Mit seinen 26 Gondeln wiegt das Fahrgeschäft der Familie Gormanns aus Düren 125 Tonnen. Etwa 20.000 Lämpchen verzaubern bei Dämmerung und Dunkelheit jede Fahrt mit effektvollen Lauflichtern. Auch die niedrige Bordwand sorge dafür, dass der Mitfahrende mit Respekt in die Tiefe schaue.

„Aber noch andere Attraktionen sorgen für vier Tage voller Adrenalinkicks, Bauchkribbeln und Aufregung“, teilten die Organisatoren mit. So zum Beispiel „Psychodelic“, ein Lauf- und Belustigungsgeschäft, das rauschhaftes Retro-Vergnügen verspricht – natürlich ganz ohne Drogen. Hinter der bunten Frontfassade wartet ein Trip ins Reich des Regenbogens.

Mit neuster LED-Technik, sehenswerten Lichteffekten und fluoreszierenden Objekten wird eine Zeitreise in die wilden 70er simuliert – Flower Power, Schockfarben und heiße Disco-Rhythmen inklusive. „Die im Eintrittspreis enthaltene Multispektralbrille sorgt für einen verrückten, mehrdimensionalen Täuschungseffekt“, sagt Betreiber Patrick Schuster aus Worms.

Im wahrsten Sinne kopfstehen die Mitfahrer auf dem „Heartbreaker“, der mit schnellen Drehungen in Scheibenwischer-Manier Fahrgäste und Zuschauer gleichermaßen fesselt. Zumeist herrscht dabei „Riesengeschrei“, mancher Mitfahrer kehrt kreidebleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

Genug Kreischmöglichkeiten biete auch das Hochfahrgeschäft „Disco Dance“, das schon an Pfingsten einer der Publikumsmagneten in Hückelhoven war. 22 Leute finden Platz – nebeneinander und durch Schulterbügel gesichert. Die Gondel wird ellipsenförmig auf und ab bewegt.

Mandy und Marco Welte aus Rostock gastieren mit der Familien-Achterbahn „Speedy Gonzales“ zum wiederholten Mal in Hückelhoven. Geboten wird eine rasante Fahrt vorbei an Palmen und durch enge Tunnel.

Auf der „Amazona-Bahn“ geht es wie bei einer Raupenbahn im Kreis bergauf und bergab. Ein anderer Klassiker: Loosens´s Autoscooter mit „jeder Menge Flirtmöglichkeiten“, so die Veranstalter.

Standesgemäß werden auch Zuckerwatte, Anisbonbons, Schokobananen und noch viel mehr Süßes angeboten. Natürlich gibt es auch Rostbratwurst, Reibekuchen und Backfisch.

An den Schieß- und Wurfbuden, aber auch beim Entenangeln, kann Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden. Wer sich im Vorverkauf sogenannte „Kirmestaler“ sichert, komme beim Bummel über den Rummel mindestens fünf Euro günstiger weg, teilen die Veranstalter mit. Verkauft werden die Kirmestaler am Freitag, 13. Oktober, um 10 Uhr an der „Süßen Stadt“ am Rathaus. Sparfüchse sind außerdem gleich zu Beginn der Kirmes richtig. Denn traditionell können frühe Vögel direkt nach Markteröffnung am Samstag von 14 bis 15 Uhr auf ein Ticket zweimal fahren.

Am Montag – dem Familientag – werden noch einmal ordentlich Rabatte gewährt. Traditioneller Höhepunkt ist das Abschluss-Feuerwerk, das am Dienstag gegen 20 Uhr gezündet wird.