Helfer willkommen: Nabu Selfkant startet mit Kopfweiden-Pflegeaktion

Gangelt. Der erste Einsatz des Nabu Selfkant im Jahr 2017 steht bevor. Am kommenden Samstag, 7. Januar, werden die Kopfweiden gepflegt.

Wer Brennholz braucht, sollte seinen Anhänger nicht vergessen, bittet Thomas Henkens vom Nabu Selfkant. Um 9 Uhr treffen sich die Naturpfleger auf dem Parkplatz am Infocenter beim Freibad in Gangelt. Der „Vortrupp“ beginnt bereits um 8.30 Uhr. Anmeldung per E-Mail unter henkens.thomas@gmx.de. Für alle Helfer gibt es belegte Brötchen.