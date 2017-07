Heinsberg-Waldenrath.

„Das ist wie zurück nach Hause zu kommen“, hatte Vincent Heitzer in seiner Einführung zu seinem Orgelkonzert in der Kirche St. Nikolaus Waldenrath gesagt. Ein „Heimspiel“ nannte es Pfarrer Markus Bruns in seiner Begrüßung und fand am Ende das passende Schlusswort dazu: „Heimspiel und Heimsieg!“