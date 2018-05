Erkelenz.

Am 31. Mai beginnt der Lambertusmarkt und stürzt die Innenstadt einige Tage lang in einen Ausnahmezustand. Die Verkehrsführung ändert sich, auf dem Markt ist kein Durchkommen mehr. Es drängen sich die Menschen vor der riesigen Bühne und in den engen Gassen zwischen den Marktständen und von irgendwo her schallt ständig der Ruf „Einsteigen und Spaß haben, jede Fahrt ein Erlebnis!“.