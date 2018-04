Heinsberg - Heinsberger Sven Otten mit YouTube zum Tanzprofi

Heinsberg.

Sven Otten sitzt im Flugzeug. Sein Ziel ist Los Angeles. Der junge Mann kann gar nicht glauben, was ihm gerade geschieht. Für eine Werbeagentur soll er in den USA einen Clip drehen. „Es war wie im Traum. Eigentlich war ich nur ein Junge vom Dorf“, sagt er, wenn er sich an den Anfang seiner Karriere vor wenigen Jahren zurückerinnert. Es ist der Wendepunkt in seinem Leben: Der Informatiker wird zum Tanzprofi.