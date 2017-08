Heinsberg.

War es nun eine Latrine oder doch eine Vorratsgrube? Gegensätzlicher kann die Deutung wohl kaum sein. Doch genau so offen stellte sich zunächst die Bewertung dessen dar, was das Archäologen-Team der Firma SK Archeo Consult aus Aachen an der Hochstraße in Heinsberg, gleich neben der Hausnummer 150, zu Tage führte.