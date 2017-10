Heinsberg.

Das Heinsberger Rathaus rüstet sich für die Zukunft. In allen Büros sollen die Brüstungskanäle für die Elektro- und Daten-verkabelung erneuert und die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. Die Elektro-, Daten- und Telefonverkabelung in allen Büros des Rathauses verläuft unterhalb der Fenster in einem Brüstungskanal.