Heinsberg/Jülich - Heinsberger Künstler war ein Poet mit Pinsel und Farben

Heinsberg/Jülich.

„Ein geradezu meisterhaft aus der Zeit gefallener altmeisterlicher Maler in der Moderne!“ So charakterisiert Marcell Perse, Leiter des Museums Zitadelle in Jülich, den Künstler Gerhard Dickmeis, der Mittwoch vor genau 100 Jahren, am 4. April 1918 in Heinsberg geboren wurde. Hier verbrachte er auch seine Kindheit und Jugend. Seit seiner Ausbildung als Steinmetz lebte er bis zu seinem Tod im Jahr 1978 in Jülich.