Heinsberg.

Auf große Reise gehen am Freitag, 16. März, fünf Schüler der Stufe Q1 des Heinsberger Kreisgymnasiums zusammen mit ihrer Spanischlehrerin Inga Scharfhausen. Nachdem fünf Schüler der Jugendland-Schule aus Talangante in Chile, etwa 70 Kilometer westlich der Hauptstadt Santiago de Chile, in Heinsberg zu Besuch waren, machen sich deren Gastgeber jetzt auf zum Gegenbesuch, um Kultur und Mentalität der Südamerikaner kennenzulernen.