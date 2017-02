Heinsberger Feuerwehr zeigt ihr Können

Heinsberg. Beim diesjährigen Heinsberger Industriefest am Sonntag, 12. März, präsentiert sich die Feuerwehr Heinsberg mit dem Löschzug Stadtmitte auf dem Gelände von ATB hinter der Rettungswache an der Industriestraße.

Neben einer umfangreichen Fahrzeugaufstellung finden auch einige Übungen statt. Darunter fällt ein Pkw-Brand, sowie die Rettung mehrerer Personen aus einem verunfalltem Fahrzeug. Es werden auch gemeinsame Übungen mit dem Rettungsdienst des Kreises Heinsberg und den Feuerwehrtauchern absolviert.

Ganz besonders freut sich die Jugendfeuerwehr darüber, dass auch sie ihr Können unter Beweis stellen darf. So sollen auch die Jugendlichen Zuschauer einen Einblick in Arbeit der Jugendfeuerwehr bekommen.

An einem Infostand informiert die Feuerwehr darüber, welche Voraussetzungen man als Freiwilliger Helfer erfüllen muss, um in den Feuerwehrdienst aufgenommen zu werden. Für Fragen rund um die Fahrzeuge und Technik, steht den ganzen Tag geschultes Feuerwehrpersonal an den einzelnen Fahrzeugen bereit.