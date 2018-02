Wassenberg. In der Frühgeschichte der Reformation fanden Prediger, die sich für die neue protestantische Lehre entschieden, Asyl auf der Burg Wassenberg. Dort entstand eine Keimzelle des Protestantismus mit einer eigenen theologischen Ausprägung, die von lokaler und regionaler Bedeutung war.

Eigene theologische Vorstellungen wurden diskutiert und formuliert, Zusammenkünfte organisiert und die Bibel ausgelegt.

In einem Vortrag mit dem Thema „Die Prädikanten“ am Donnerstag, 1. März, 19.30 Uhr, im Bergfried in Wassenberg wird die Geschichte der Prädikanten näher beleuchtet. Referent ist Sepp Becker vom Heimatverein.