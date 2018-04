Erkelenz - Heimatverein organisiert ein Themenkonzert

Erkelenz. In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag des Bergbaupioniers Anton Raky zum 150. Mal, die „industrielle Tiefbohrtechnik“ jährt sich zum 125. Mal und der Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet endet nach 250 Jahren.

Der Heimatverein der Erkelenzer Lande bietet dazu ein Themenkonzert am Freitag, 13. April, 17 Uhr, in der Leonhardskapelle an der Gasthausstraße in Erkelenz an.

Der lange in Erkelenz tätige Anton Raky war der Begründer der industriellen Tiefbohrtechnik, mit der er im Ruhrgebiet 240 Kohlefelder erschlossen hat. Für die Musik sorgen Thomas Haloschan und Band, die für ihre Interpretation vieler Stücke von Leonhard Cohen bekannt sind. Haloschan stammt aus Merkstein, wo Vater und Großvater als Bergleute auf der Steinkohlenzeche Grube Adolf gearbeitet haben.

Mit Haloschan, Bariton, Gitarre und Mundharmonika, Marco Horn, Tenor, Gitarre, und Ashley Adair, Sopran, wurde ein Trio gewonnen, das sich zeitgenössischer Musik verschrieben hat und bereits der filmischen Raky-Dokumentation den tonalen Rahmen gegeben hat. Aus dem Stadtarchiv wurde das Programm des sogenannten „Festkommers‘“ zur Hochzeit Anton Rakys gewählt, dessen fröhlich-rustikale Lieder die damalige Stimmung und das herzliche Verhältnis Rakys zu „seinen Bohrleuten“ wiedergibt.

Das Themenkonzert ist eine musikalische Transformation von historischen Fakten, eine Darstellung der kreativen technischen und ökonomischen Leistung und der menschlichen Tragik Rakys. Der Eintritt ist frei, eine Spendenbox steht bereit.