Wassenberg-Myhl - Heimatring Myhl lädt zu Müllaktion und Wanderung ein

Wassenberg-Myhl. Zu einer Wanderung in den Wäldern rund um die Dalheimer Mühle lädt der Heimatring Myhl-Altmyhl ein. Die Wanderlustigen starten am Sonntag, 11. März, um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Myhl, allerdings nicht direkt auf Schusters Rappen. Der Ausgangspunkt der Wanderung wird mit dem Auto angefahren. Gäste sind herzlich willkommen.

Am Samstag, 17. März, holt der Heimatring den Kehraustag Müll in Myhl nach, der eigentlich für den 3. März geplant war, aber wegen des zwar schönen, aber eisigen Winterwetters ausfallen musste. Jetzt soll bei hoffentlich milderen Temperaturen während eines Spazierganges der Müll entlang einiger Spazier- und Wanderwege beseitigt werden.

Den Kehraustag gibt es bereits seit 2012, er wird organisiert, weil „den meisten Mitgliedern des Heimatrings das Orts- und Landschaftsbild der Heimat sehr am Herzen liegt“, so der Verein. Wer den Heimatring unterstützen möchte, kann sich mit den anderen Helfern um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus treffen. Arbeitshandschuhe, wetterfestes Schuhwerk und Kleidung sowie gute Laune sind mitzubringen. Zum Ausklang der Aktion gibt es eine kleine Stärkung, verspricht der Heimatring.