Selfkant-Havert - Haverter Schützen feiern die traditionelle Odiliakirmes

Selfkant-Havert. Die St.-Johannes-von-Nepomuk-Schützenbruderschaft Havert steht vor der Odiliakirmes. Von Freitag, 13., bis Montag, 16. Juli, wird gefeiert. Die Traditionskirmes steht unter dem Motto: „Das erste bayerische Haverter Wiesenfest“.

Die Kirmes startet mit der 24. Auflage der „Nightshift Party“ am Freitag, 13. Juli, 20 Uhr, im Festzelt. Der Samstag, 14. Juli, steht im Zeichen des Zapfenstreichs des Spielmannszuges um 17.45 Uhr. Nach dem Umtrunk am Schützenhaus in Stein folgt ab 21 Uhr das Haverter Wiesenfestival im Festzelt am Schützenheim. Die Band Noise sorgt dabei für Wiesenstimmung.

Der Kirmessonntag, 15. Juli, sieht ab 14.30 Uhr den Festzug mit Start und Parade am Königshaus Roelof und Marlene de Jong in Stein. Wie das Königspaar steht auch Schülerprinz Jann Peulen im Mittelpunkt der Kirmestage. Am Sonntag werden die Bruderschaften aus Isenbruch und Schalbruch mit ihren Spielmannsleuten sowie der Musikverein Gangelt dabei sein. Im Festzelt steigt ab 17 Uhr das Public Viewing zum Finale der Fußballweltmeisterschaft. Nach dem Finale sorgen die „Lustigen Holländer“ für einen grandiosen Ausklang des Festtages.

Nach der Messe am Montagmorgen, die um 9 Uhr beginnt, wird im Festzelt zum Familienbrunch geladen. Höhepunkt ist der Königsball am Montagabend, 16. Juli, um 20 Uhr unter den Klängen der Band Two of Us.