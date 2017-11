Hausmann holt den Titel beim Skatclub Karo 7 Heinsberg

Heinsberg. Johannes Hausmann heißt der Jahressieger beim Skatclub Karo 7 Heinsberg. Er gewann nach dem elften Spieltag klar mit 19.070 Punkten mit großem Vorsprung vor Dieter Beumers (17.475 Punkte).

Platz 3: Heinz Randerath (17.374), 4. Reiner Heinrichs, 5. Bernd Baltes, 6. Richard Nobis, 7. Helmut Capelmann, 8. Johannes Gavriilidis, 9. Hubertus Christoph, 10. Günter Eichler, 11. Werner Grates, 12. Peter Reuters, 13. Walter Thönnissen, 14. Jörg Drosihn, 15. Walter Dohmen. Die Tabelle der Jahreswertung 2017 fand mit dem elften Spieltag ihren Abschluss

Günter Eichler vom Skat Club Myhl holte am 11. Spieltag mit 2605 Punkten den Tagessieg. Auf den weiteren Plätzen folgten Johannes Hausmann mit 2593 Punkten, Reiner Heinrichs (beide Skat Club Karo 7 Heinsberg), 4. Johannes Gavriilidis und Helmut Bronkhorst

Der nächste Spieltag findet am Freitag, 1. Dezember, in der Gaststätte Cüppers, Hochstraße 9 in Heinsberg, um 19.30 Uhr statt. Hierzu sind alle Skatspieler, auch ohne Vereinszugehörigkeit, herzlich eingeladen.