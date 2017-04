Hausbewohner sieht nachts Feuer: Serienbrandstifter gefasst

Hückelhoven-Kleingladbach. Immer wieder zündelte er, nun wurde er erwischt: Die Polizei hat einen jungen Mann aus Hückelhoven festgenommen, dem mehrere Brandstiftungen vorgeworfen werden. Ein aufmerksamer Hausbewohner hatte in der Nacht zum Freitag Lichtschein neben seinem Gebäude bemerkt.

Wie der Mann feststellte, brannte die Hecke vor und neben dem Gebäude am Frankenweg. Der Bewohner weckte die übrigen Hausbewohner und rief Polizei und Feuerwehr. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen, die Feuerwehr löschte den Brand. Am Haus entstand kein weiterer Schaden.

Noch in der Nacht wurde der 18-Jährige aus dem Ort festgenommen, gab die Polizeibehörde des Kreises Heinsberg am Montag bekannt. Er soll im Lauf der beiden Wochen bereits mehrmals zuvor Brände an Hecken im Stadtteil Kleingladbach gelegt haben.

Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter, auf den jungen Mann kommt jetzt erheblicher Ärger zu.