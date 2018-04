Waldfeucht-Haaren.

Am Ende weinten alle: Dirigent Wil van der Beek, seine Haarener Musiker und das Publikum in der Selfkanthalle. Nach 50 Jahren, davon 45 Jahre beim Musikverein Haaren, hängte der bekannte Dirigent, Instrumentalist und Komponist seinen Dirigentenstock an den Nagel, nicht ohne sich in einem Konzert mit seinen Lieblingsstücken aus Haaren zu verabschieden.