Waldfeucht-Haaren - Haarener Eis-Zug: 11.111 Portionen Eis unters Volk gebracht

Waldfeucht-Haaren.

Der närrische Eis-Zug in Waldfeucht-Haaren lockte am Sonntagmittag wieder einmal etliche Besucher an. Bereits eine Stunde vor dem Start gab es kaum noch einen freien Parkplatz in und um Haaren herum. Auf Höhe der Ecke Obspringer Straße und Haarener Straße kam dann gegen 13.11 Uhr der Tulpensonntagszug ins Rollen.