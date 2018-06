Hückelhoven - Gymnasium Hückelhoven: Internationale Vorbereitungsklasse schafft Abschluss

Hückelhoven.

Für die 18 Jahre alte Pary ist es das erste Zeugnis, das sie in ihrem Leben in Händen halten darf. In ihrem Heimatland Afghanistan war die Sorge der Eltern, dass ihrem Kind auf dem Weg zur Schule oder in der Schule etwas zustoßen könnte, so groß, dass sie ihr den Schulbesuch nicht erlaubten.