Erkelenz - Guter Beobachter vieler Kunstrichtungen

Erkelenz.

Mit der Ausstellung „Im gelben Haus“ präsentiert der Erkelenzer Künstler Anton Krämer sein Werk in der Galerie des Förderkreises ProArte am Franziskanerplatz. Vom 14. bis zum 28. Januar sind an den drei Sonntagen ausgewählte Arbeiten zu sehen, die sein jahrzehntelanges Schaffen darstellen.