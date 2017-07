Erkelenz.

Die CDU im Stadtrat zieht drei Jahre nach der Kommunalwahl eine Halbzeitbilanz. Die Ergebnisse sind auch in einer Broschüre zusammengefasst, die am 12. August an alle Erkelenzer Haushalte verteilt wird. Dabei orientieren sich die Verfasser an den thematischen Aussagen des letzten kommunalen Wahlprogramms.