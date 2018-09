Grünes Licht für die neue Kita an der Tannenstraße Von: Helmut Wichlatz

Letzte Aktualisierung: 6. September 2018, 12:42 Uhr

Hückelhoven. An der Tannenstraße in Hilfarth wird eine dreigruppige städtische Kindertageseinrichtung gebaut. Die Einrichtung wird als Erweiterung zur zweigruppigen Einrichtung an der Fichtenstraße gebaut.