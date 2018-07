Erkelenz - Grüne sorgen sich um die biologische Vielfalt

Erkelenz.

Die Grünen sorgen sich um die biologische Vielfalt in Erkelenz. In einem Antrag an den Rat fordern sie die Teilnahme der Stadt an der bundesweiten Initiative „Kommunen für biologische Vielfalt“. Ein gleichnamiges Bündnis aus 60 Gemeinden, Städten und Landkreisen wurde schon vor sechs Jahren gegründet.