Erkelenz.

Wenn ein Ort immer leerer wird, wenn immer mehr Häuser verlassen sind, dann sinkt offensichtlich die Hemmschwelle deutlich, in diese Häuser einzubrechen. So sei es in Immerath und Borschemich gewesen, sagt Hans Josef Dederichs, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Erkelenzer Stadtrat. Hinzu gekommen seien dort eingeschlagene Türen und Fenster, Plünderungen, illegale Autorennen und Brandstiftungen. Für die Menschen, die bis zuletzt in ihren Häusern ausharrten, sei das eine große Belastung gewesen. Ein Gefühl der Unsicherheit – auch wenn sie selbst vielleicht gar nicht Opfer einer Straftat geworden sind, sagt Dederichs.