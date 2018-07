Hückelhoven - Grüne können sich Sportanlagen an Schacht 3 vorstellen

Ulrich Horst als Sprecher wiedergewählt

Die Mitglieder des Ortsvereins Hückelhoven von Bündnis 90/Die Grünen wählten bei ihrer Mitgliederversammlung im Hotel Am Park auch den Vorstand neu.

Ulrich Horst wurde als Sprecher dabei ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie Brigitte Brenner als Beisitzerin, Hans-Georg Lippert als Schriftführer und Renate Lippert als Kassiererin.

Für die Kommunalwahlen im Jahr 2020 sieht sich die Partei finanziell gut gerüstet: Die 12 222 Euro im Kassenbestand werden als „gute Basis“ für den bevorstehenden Wahlkampf angesehen.

Man strebt an, auch in der nächsten Wahlzeit wieder mit drei Stadtverordneten im Rat vertreten zu sein. „Unser Ziel ist sieben Prozent plus X“ sagte Horst.